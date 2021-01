Après deux jours de lutte acharnée, la gare de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) décroche son billet pour la finale de la plus belle gare de France organisée par la SNCF.

Saint-Brieuc en finale du concours de la plus belle gare de France

L'union fait la force et en la matière, la Bretagne n'a rien à apprendre ! Après 48h de votes et de clics, la gare de Saint-Brieuc vient de se qualifier pour la finale du concours de la plus belle gare de France organisé par la SNCF. Pour cette première demi-finale, la gare briochine était en compétition avec celle de Limoges.

Le duel a été très serré jusque dans les dernières heures. Plus de 65.000 votes ont été enregistrés sur la page Facebook Gares et connexions. Au final, la gare de Saint-Brieuc a cumulé un peu plus de 33.200 votes en sa faveur contre 32.700 pour la gare limousine.

Nous connaîtrons vendredi 15 janvier l'affiche de la finale du concours. Une nouvelle demi-finale vient de démarrer ce mercredi 13 janvier entre les gares de Metz et Valenciennes. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouveau duel acharné !