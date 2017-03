Saint-Brieuc : Julien Doré parmi les têtes d'affiche du festival Art Rock

Julien Doré, The Kills, La Femme, Deluxe, Radio Elvis, Metronomy figurent parmi les têtes d'affiche du festival Art Rock qui se déroulera les 2,3 et 4 juin à Saint-Brieuc. Le thème cette année : "Fantastic Elements".

La programmation de la 34ème édition du festival Art Rock a été dévoilée ce vendredi matin à Saint-Brieuc. Et cette année encore, il y en aura pour tous les gouts! "Art Rock, c'est à la fois de la musique mais aussi de la danse, des expositions, des spectacles dans la rue, c'est un festival très populaire qui s'intéresse même à la gastronomie", explique Jean-Michel Boinet le directeur du festival. La Femme, The Kills, Cassius, Julien Doré, Acid Arab, The Black Angels, Metronomy ou encore Archive figurent parmi les nombreuses têtes d'affiche qui se succéderont les 2, 3 et 4 juin sur la grande scène au cœur de la ville. On retrouvera aussi des expositions au musée, des concerts et des spectacles au théâtre de la Passerelle et, nouveauté cette année, une scène sera placée sur la place du Général de Gaulle (près de la cathédrale).

Parmi les spectacles gratuits : on retiendra notamment l'installation de feu de la Compagnie Carabosse qui aura lieu au parc des Promenades près du Palais de Justice de Saint-Brieuc les samedi et dimanche 3 et 4 juin.

Un sandwich imaginé par Julien Doré avec un chef étoile

Le collectif Rock n'Toques fête ses 10 ans cette année. Des chefs, dont certains étoilés au Guide Michelin, viendront une nouvelle fois concocter des plats pour les festivaliers. Le chef étoilé Nicolas Adam du restaurant la Vieille Tour à Plérin proposera notamment un sandwich imaginé par Julien Doré.

L'an dernier le festival Art Rock avait attiré 78 000 spectateurs.