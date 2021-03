Saint-Brieuc : le festival Art Rock est annulé, rendez-vous en septembre

Deuxième annulation en deux ans. Le cœur de Saint-Brieuc ne battra pas au son de la musique rock au mois de mai. Face à la dégradation du contexte sanitaire, les organisateurs du festival "Art Rock" annoncent l'annulation de l'édition 2021.

"On aura tout essayé, fait, défait, refait, réduit, assis...mais rien n'y fait", se désolent-t-ils dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux ce mardi 30 mars. "Pour la seconde année consécutive nous privons 200 salariés de contrats de travail, auxquels s'ajoutent 350 artistes et leurs équipes." Le festival évoque aussi les prestataires, les associations, les bénévoles et bien sûr les 8.000 spectateurs qui ne pourront pas profiter de ces rencontres musicales.

Une organisation alternative en septembre

Le festival ne pourra donc pas se tenir au mois de mai, mais les organisateurs annoncent qu'ils travaillent à "l'organisation alternative" du festival en septembre prochain. "Nous tenons en effet à vous faire découvrir les artistes avec lesquels nous travaillons depuis un an."