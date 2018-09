Saint-Brieuc, France

Les 36 skippers de la Solitaire Urgo Le Figaro ont repris la mer dimanche matin, pour la deuxième étape de la course : 520 miles à parcourir jusqu'en Galicie en Espagne, soit environ 950 kilomètres.

Les premiers voiliers sont partis du port du Légué dès 10 heures, les autres ont suivi jusqu'à midi moins le quart pour passer les différentes écluses. C'est la première fois que la Solitaire passe par Saint-Brieuc.

Le départ officiel de la deuxième étape a lieu à 14 heures au large de la pointe du Roselier.

"On part avec du beau temps et peu de vent jusqu'à Ouessant, confiait le skipper Gilda Mahé juste avant de quitter le port du Légué dimanche matin. On va mettre un peu de temps, environ 24 heures à l'atteindre".

Où voir le départ ?

Avant d'entamer la course à 14 heures, les voiliers font une boucle pour rejoindre la baie de Saint-Brieuc.

Ils passent ainsi par Saint-Quay-Portrieux, devant la grande plage des Rosaires, avant de revenir devant la pointe du Roselier à Plérin. Direction ensuite la pointe bretonne, avant de redescendre vers le golfe de Gascogne puis l'Espagne.