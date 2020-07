Saint-Brieuc : Qui veut jouer dans un film avec Pierre Niney ?

Au mois de mai dernier, la production de "Goliath" avait déjà lancé un premier appel pour trouver de jeunes acteurs. Elle recherche désormais des figurants de toutes origines, tous milieux, tous âges à partir de 16 ans, résidant aux alentours de Saint Brieuc pour une à deux journées de tournage entre le 20 août et le 8 septembre 2020.

Différents profils recherchés

La production précise qu'elle recherche des profils de : barman, clients de boîte de nuit, lycéens, ouvriers, patients en séance de chimiothérapie, personnes souffrant d’anorexie, avocats, invités de mariage, passants.

Pour ce nouveau long-métrage Frédéric Tellier, réalisateur du film à succès "Sauver ou périr", fait à nouveau appel à Pierre Niney. Le film racontera l'histoire des destins bouleversés de trois personnages, entremêlés par l’acte terrible d’une agricultrice désespérée. Il y aura France, professeure de sport le jour, ouvrière la nuit et militante ; Patrick, obscur et solitaire avocat parisien spécialisé en droit environnemental et Mathias, un lobbyiste et homme pressé.

Candidatures avant le 15 juillet

Si ce casting vous intéresse, vous devez envoyer un mail à castingfigu.singleman@gmail.com avant le 15 juillet 2020 avec deux photos très récentes, en couleurs, la première où vous apparaissez debout, la seconde en mode portrait. Vous devrez aussi indiquer vos nom, prénom, âge, taille et poids, adresse et numéro de téléphone, profession, activités et loisirs, disponibilités (journées entières) sur la période.