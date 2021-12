Saint-Bris-le-Vineux : le marché du Réveillon fait son retour

Saint-Bris-le-Vineux organise ce week-end des 18 et 19 décembre son traditionnel marché du Réveillon. Un marché qui met à l'honneur le vin et les viticulteurs locaux, mais aussi la gastronomie et l'artisanat icaunais.

Ce week-end du 18 et 19 décembre, Saint-Bris-le-Vineux organise son traditionnel marché du Réveillon. Après une édition 2020 annulée pour cause de Covid, les exposants sont de retour et pas n'importe où : ce marché a la particularité de se tenir... dans les caves des viticulteurs de la commune !

Des visiteurs ravis

L'ambiance est tamisée et douce dans les caves de Saint-Bris. Les visiteurs déambulent entre les stands. On y trouve bien-sûr du vin, mais aussi du textile ou encore de la nourriture. Tony est un habitué, et pour lui, c'est toujours très spécial de venir.

"Je m'y connais en vin et j'adore cette ambiance de Noël. J'aime aussi déguster le vin dans un caveau. Il faut dire que ce n'est pas anodin : on y boit du vin qui dort ici toute l'année" confie-t-il, ravi.

Pour Corinne, c'est la première fois dans le marché. "Je suis éblouie ! Tout me plaît, ici, c'est tellement beau et original ! La décoration, l'ambiance et les exposants" dit-elle.

Les visiteurs du marché du Réveillon de Saint-Bris-le-Vineux sont ravis © Radio France - Nourhane Mahmoudi

Ce fleuriste vient d'Auxerre pour y exposer ses décorations de Noël. © Radio France - Nourhane Mahmoudi

Faire connaître le village

Après une édition 2020 annulée, Covid-19 oblige, les exposants sont ravis de pouvoir revenir dans la commune et de participer à l'événement.

Marie Goisot est co-propriétaire d'une des caves qui accueille ce marché. "C'est un événement très important pour notre village. Ici, tout ce qui est vendu est local. Ce marché nous aide à faire vivre la commune, à nous faire connaître" explique-t-elle, le yeux pétillants.

Cette année, onze viticulteurs sont venus exposer et vendre leurs bouteilles et une cinquantaine d'artisans icaunais ont également fait le déplacement.