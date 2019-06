Saint-Bris-le-Vineux: un escape game éphémère dans une cave à vin

Saint-Bris-le-Vineux, France

Fans d'énigmes, enquêteurs en herbe ... Il est temps de faire marcher vos méninges à Saint-Bris-le-Vineux, ce weekend. Un escape game éphémère s'est installé dans les caves à vin du domaine viticole de Bruno Verret. L’initiative vient de Vincent Brison, le cofondateur de l'Enquêt'heure, un autre escape game qui a ouvert il y a 4 mois dans le centre-ville d'Auxerre.

Le concept est arrivé en France il y a trois ans maintenant et fait fureur. Le principe ici est simple. Les participants, par équipe doivent sauver, en trente minutes l'échantillon de la cuvée exceptionnelle de vin rouge du domaine que veut voler la concurrence! L'épreuve se déroule dans une des caves à vin du domaine, entre les tonneaux et les effluves de vins. Des indices sont a récolter un peu partout.

Christophe et Véro sont les premiers participants de cet escape game éphémère. © Radio France - Virginie Vandeville

Christophe et Véro participent pour la première fois à un escape game. " C'est ma fille qui m'a offert l'entrée pour la fête des pères. C'est vraiment super. Je le conseillerais à mes proches", assure Christophe. Le couple a mis un peu plus d'une demi-heure pour répondre aux énigmes. "C'est la première fois que l'on fait un escape game. Ce n'est pas toujours évident entre les codes et les enigmes. Le temps est compté donc on se précipite! Nous sommes des amateurs de bons vins donc c'est super de pouvoir jouer dans des caves", sourit Véro.