Saint-Chamond : après un an et 4,5 millions d'euros de travaux le Centre Nautique rouvre

Inauguration ce samedi 17 juin du nouveau centre nautique Roger Couderc de Saint-Chamond. Tout a été rénové et notamment la fameuse piscine à vague. Les bassins qui ouvrent aux baigneurs dimanche.

Une excellente nouvelle alors qu'on attend des températures une nouvelle fois très chaudes ce week-end du 17 et 18 juin dans la Loire : le centre nautique Roger-Couderc de Saint-Chamond va rouvrir ses bassins dimanche après une année de fermeture qui lui a permis de se refaire une beauté. Il y aura toujours la fameuse piscine à vague mais également des nouveautés : le Pilou Splash et l'Oasis deux pataugeoires pour les petits, un espace balnéo pour se détendre et surface plane pour l'aquabiking.

Rénovation de fond en comble

Coût total du projet : 4,5 millions d'euros. Il faut dire que le bâtiment et les bassins vieux de 30 ans ont été rénovés de fond en comble, en passant la filtration, les chaudières jusqu'au carrelage. Quant à la piscine à vague, elle aussi a été repensée. Le système de mur amovible a été revu.

L'inauguration des bassins a lieu samedi mais pour piquer une tête il faudra attendre dimanche 10h.