Saint-Chamond Basket : la campagne d'abonnement pour la prochaine saison est ouverte

Jonathan Hoyaux et ses coéquipiers évolueront toujours en Pro B cette saison, mais dans la toute nouvelle Arena de Saint-Chamond.

Après une année au sommet de la pro B, les joueurs du SCBVG (Saint-Chamond Basket Vallée du Gier) ont échoué aux portes de la Betclic Elite, défaits en playoffs par Gries-Souffel. Première étape pour préparer la saison qui vient : la campagne d'abonnements.

Celle-ci a commencé mi-juin, avec l'ouverture des abonnements aux réguliers de la halle Boulloche. Elles étaient 200 l'année dernière, le SCBVG comptera au moins 400 abonnés la saison prochaine, avec l'objectif d'en avoir 500 d'ici la fin de l'été. L'abonnement coûtera entre 120 et 250 euros. Un peu plus cher que l'année dernière, mais il faut bien ça : le SCBVG ne jouera plus à la halle Boulloche, mais dans la nouvelle Arena de Saint-Chamond, qui doit être inaugurée mi-septembre, lors d'un match contre l'Élan de Châlons-sur-Saône.

Le prix de la place ponctuelle augmentera aussi un petit peu : il faudra débourser de 13 à 16 euros pour voir un match à l'Arena, et le prix montera à 20 euros pour cinq matches de l'année, les plus grosses affiches du championnat.