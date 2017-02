A Saint-Chamond, le carnaval, c'est sacré !

C'est un

C'est un éternel recommencement. Depuis vingt ans qu'elle travaille au centre social et culturel du quartier Saint-Julien à Saint-Chamond (42), Djamila Benakmoum, responsable des plus jeunes inscrits, en a vu défiler des carnavals : "Il faut toujours trouver de nouvelles idées. Chaque année, pour tous les centres de la ville, il y a un nouveau thème. Cette année, c'est du street-art. Il faut déguiser la ville."

Les enfants ont peint plus de 300 gobelets pour décorer le quartier. © Radio France - Marc van Torhoudt

Pour cette édition 2017, il a donc fallu mettre les bouchées doubles. "On a peint plus de 300 gobelets pour les accrocher aux arbres, ou dessiner des crayons avec et les disposer autour du centre", raconte une animatrice, Mélanie. Mais la plus folle réalisation des enfants, cette année, c'est une banderole d'une dizaine de mètres de long, mentionnant "Carnaval Saint-Julien 2017", et qui sera accrochée à un immeuble du quartier.

"C'est important que tout soit fait par les enfants. Ca les stimule et ça leur apprend à se concentrer", poursuit Mélanie. Certains des 100 enfants pris en charge ici pendant les vacances ont aussi créé tout leur costume. Au total, ils seront plus de 150 à défiler mardi.

Les enfants du centre en pleine création de la banderole. © Radio France - Marc van Torhoudt.

"Pour le quartier c'est important. Cela fait sortir les gens. Ici c'est triste, il n'y a pas de commerce à part le tabac. Le carnaval est un rendez-vous qui égaye le quartier", explique Djamila Benakmoum. Nous sommes le lieu autour du quel se passent la majorité des choses dans le quartier."

Infos pratiques : départ de la déambulation des enfants depuis le quartier de Fonsala à 14h30. Rendez-vous au Centre Saint-Julien pour un chocolat chaud à 16H30, puis début du Spectacle Pyrotechnique à 18H.

Au centre-ville, la rencontre des générations

Dans la cuisine du centre social Lavieu-centre-ville, plus au coeur de Saint-Chamond, Nad Guernier s'affaire devant une immense marmite. "Il y a 13 litres de vin chaud pour demain, s'amuse-t-elle. Dix litres de vin, deux de jus de pommes, 1 kilo de sucre et des fruits..."De l'autre côté du plan de travail, Jeannine, 68 ans, se prépare à passer elle aussi à l'action. "Pour demain, moi, je vais préparer une quinzaine de kilos de bugnes !"

La préparation du vin chaud, au centre de toutes les attentions. © Radio France - Marc van Torhoudt

Du côté des jeunes, on s'active depuis bien longtemps déjà, comme le confirme Mendy : "Depuis septembre, on peint une caravane pour faire une sorte de Photomaton. On va prendre des photos des gens déguisés. On doit aussi préparer le feu pour brûler le bonhomme de Carnaval." Le clou de la soirée, mais avant le défilé sera parti au rythme des percussions brésiliennes.

"Le Carnaval est important pour la vie du quartier, confirme Pierrick Bois, animateur depuis 13 ans. C'est l'un des rares moments où toutes les générations se retrouvent pour faire la fête et partager. C'est un des éléments-clé du vivre ensemble à Saint-Chamond."

Infos pratiques : Dès 15H30 une initiation aux percussions, pour être dans le rythme du cortège, à son départ à 17H30. Puis retour aux stands pour les bugnes et le vin chaud, avant la crémation du bonhomme de Carnaval vers 19H.

Le carnaval ailleurs dans la Loire

Marlhes : départ du cortège place du Millénaire à 15H, où aura aussi lieu le bûcher du bonhomme de Carnaval et la dégustation des bugnes.

La Ricamarie : Rendez-vous à 18H30 au siège de l'Amicale Laïque rue Martin Bernard pour le défilé, les bugnes et la sangria.