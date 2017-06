Saint Chartier : une habitante lance un appel aux dons pour l'édition de ses livres-énigmes

Elisabeth Portier publie trois livres, trois jeux de piste pour découvrir le Sud du Berry. Cette céramiste, passionnée par l'histoire de son territoire, a besoin de 2.000 euros pour imprimer quelques 150 exemplaires qu'elle vendra ensuite.

Une habitante de Saint Chartier, dans l'Indre, s'est lancée dans l'écriture. Elisabeth Portier, une céramiste de 65 ans, a publié trois livres-énigmes afin de faire découvrir aux lecteurs la Vallée Noire, autour de la Châtre. Les "vagabondages berrichons" sont des jeux de piste romancés. "Ce sont trois tomes qui regroupent chacun deux promenades-mystère", explique l'auteur, "je vous invite à partir d'un point donné, sans savoir où vous allez".

Jeux de piste au pays de George Sand

Cette sorte de chasse au trésor mènent physiquement les lecteurs dans des endroits plus ou moins cachés du pays de La Châtre : "c'est un pays que je connais bien dont j'ai arpenté toutes les années les chemins et les petites routes... et j'ai eu envie de le faire partager pour que les visiteurs sortent des sentiers battus, pour montrer qu'il y a autre chose à voir que les grands sites".

Elisabeth Portier a glissé quelques unes de ses aquarelles dans les livres. © Radio France - Justine DINCHER

A l'intérieur des livres, Elisabeth Portier a glissé des aquarelles des paysages traversés, des cartes ou encore des textes pour expliquer l'histoire des lieux : "dans ces petits livres, vous allez trouver ce que vous voyez dans les brochures d'information des offices de tourisme, vous allez aussi trouver ce que vous lisez dans des livres plus pointus sur l'histoire ou la culture, et puis c'est également un livre d'aquarelles et de dessins".

2.000 euros pour poursuivre son projet

Pour l'instant, Elisabeth Portier n'a fait imprimer que quelques exemplaires de ses livres pour tester. Elle lance une campagne de financement sur Internet. Elle a besoin de 2.000 euros pour faire imprimer en 50 exemplaires chacun des trois tomes (le troisième est en cours d'écriture). Ses livres sont vendus 22 euros l'unité.

La page lancée par Elisabeth Portier. (capture d'écran)

► Pour aider Elisabeth Portier : https://fr.ulule.com/vagabondages\-berrichons/description/.