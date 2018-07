Saint-Cyr-sur-Loire, France

L'Escale, la salle de spectacle de Saint-Cyr-sur-Loire, retransmettra le quart de finale de coupe du monde entre la France et l'Uruguay. Le coup d'envoi du match est donné à 16 heures, mais les portes de l'Escale ouvriront deux heures plus tôt. Sur place, vous trouverez buvette et restauration. Si la France se qualifie pour les demi-finales, l'Escale retransmettra aussi la rencontre ainsi que la finale si nos bleus passent les deux prochains tours.