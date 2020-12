Et si Saint-Denis devenait la capitale européenne de la culture en 2028 ?

La ville de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) envisage de devenir capitale européenne de la Culture en 2028. Un projet d'étude de candidature est officiellement lancé et les acteurs culturels du territoire sont invités à donner leur avis et leurs idées.

Lancé en 1985 par l'Union européenne, le titre de capitale européenne de la culture attribué, chaque année, à une ville, permet à celle-ci de déployer pendant toute l'année en question un programme culturel au rayonnement international. Une initiative qui "au-delà de mettre en avant la richesse et la diversité des cultures européennes, constitue également un moteur culturel, économique et social pour les territoires", écrit la mairie de Saint-Denis, dans un communiqué de presse, publié ce 2 décembre.

Pour 2028, les villes candidates doivent se manifester six ans auparavant, soit en 2022. Elles seront soumises à un jury d'experts du domaine culturel. La ville retenue sera désignée en 2024, année des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, qui se dérouleront en partie en Seine-Saint-Denis et à Saint-Denis. En France, Clermont-Ferrand et Bourges sont également dans la course.

En attendant de se porter officiellement candidate en 2022, la mairie de Saint-Denis organise plusieurs ateliers en visio-conférence pour lancer une "réflexion collective" sur le sujet. Ces ateliers se déroulent dans plusieurs quartiers et sont accessibles à tous en cliquant sur ce lien suivant : https://us02web.zoom.us/j/6125056425

Calendrier des ateliers :