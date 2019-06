Saint Denis de Jouhet rend hommage à deux résistants fusillés

Le 19 juin 1944, 2 jeunes résistants de 21 et 23 ans étaient assassinés par une colonne allemande. Pour le 75ème anniversaire de ce tragique événement, deux historiens locaux organisent une exposition commémorative dans la salle des fêtes de la commune.

André et Emmanuel proposent de nombreux documents sur l'histoire locale

Saint-Denis-de-Jouhet, France

Ils s'appelaient tous les deux Jean. Jean Auroy avait 23 ans. Jean Traversat tout juste 21 ans. Blessés quelques jours plus tôt, ils étaient convoyés par un groupe de résistants dans la campagne aux abords de la Châtre, ce 19 juin 1944, quand ils sont tombés sur une colonne allemande. Leurs camarades, valides, ont pu prendre la fuite. Eux n'ont pas eu cette chance : "Ils ont été massacrés dans une clairière à Lusignan. Nous inaugurerons une plaque en leur mémoire ce mercredi" explique André Faure, organisateur de l'exposition présentée jusqu'à ce mercredi 19 juin en la salle des fêtes de Saint-Denis-de-Jouhet.

"Deux rues de la commune portent leurs noms. C'est très important ! J'ai aussi collecté des témoignages de la directrice d'école ou de la secrétaire de mairie de l'époque. Il faut absolument le faire, parce que les témoins directs disparaissent et nous devons transmettre cela aux jeunes générations. Pour dire "Plus jamais cela!" ". Ces deux jeunes gens n'ont pas eu le temps d'avoir une descendance. Mais leurs neveux et nièces viennent chaque année leur rendre hommage.

Une collection d'objets essentiellement locaux

Au delà du parcours tragique de ces deux résistants, l'exposition s'intéresse à la façon dont la commune de Saint-Denis-de-Jouhet et ses alentours ont traversé la guerre. Des objets d'époque, ayant pour beaucoup appartenu à des familles berrichonnes, sont présentés. "J'écume les vides maisons et les brocantes. Il y a aussi des objets issus de ma propre famille comme cette musette de 1935 appartenant à l'un de mes grands-oncles, détaille Emmanuel, collectionneur passionné. Il reste encore beaucoup de ces objets oubliés dans des greniers. Ils n'ont pas de valeur pécuniaire mais c'est important pour la mémoire locale".

Les enfants des écoles sont venus visiter l'exposition. Une jolie victoire pour les organisateurs qui espèrent ainsi passer le témoin de l'histoire locale aux jeunes générations.

Exposition jusqu'à ce mercredi 19 juin, 18h - salle des fêtes de Saint-Denis-de-Jouhet