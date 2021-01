Saint Egrève : l'ouverture de la nouvelle piscine reportée, à cause du Covid

Déception pour l'équipe de la nouvelle piscine de Saint Egrève. A cause du Covid et des nouvelles consignes gouvernementales, l'équipement ne pourra pas ouvrir ce lundi, comme prévu, aux scolaires.

Les scolaires devaient être les premiers à plonger dans l'eau claire de la piscine de Saint Egrève. L'accueil du public était prévu le 8 février. Seulement voilà. Le Covid qui flambe et les décisions gouvernementales en ont décidé autrement. L'inauguration est, elle aussi, reportée aux calendes grecques !

Ouverture reportée, pour cause de Covid

France Bleu Isère a toutefois pu visiter la nouvelle piscine, construite, en deux ans, par le SIVOM du Néron, en bordure du parc de Fiancey et qui a couté 9 millions d'euros. Elle remplace l'ancienne, la piscine Tournesol, qui est donc définitivement fermée.

L"un des trois bassins de la piscine de Saint Egrève © Radio France - Véronique Pueyo

Nous sommes au bord du bassin de 25 mètres aux cotés d'Alice Gouabin, la directrice. "C'est une très bel équipement, pour lequel nous avons plein de projets" explique-t-elle. "Il y a le bassin de 25 mètres, avec 6 lignes d'eau. Le fond est en inox, c'est plus résistant que le carrelage et cela résiste aussi aux mouvements de terrain. A côté, il y a un autre bassin pour les activités aquatiques, accessible également aux personnes à mobilité réduite. Et puis une pataugeoire, pour les tout petits. A l'extérieur, nous avons un autre bassin et à terme, il y aura un solarium pour poser sa serviette et se faire bronzer sur l'herbe !"

Le savoir-nager à portée de tous

Stéphanie Blanchon est la directrice du Sivom du Néron, qui regroupe les communes de Saint Egrève, Saint Martin le Vinoux, Le Fontanil, Quaix en Chartreuse, Proveyzieux et Mont Saint Martin. ce qui représente un bassin de population de 26 000 habitants. Le Sivom du Néron est maitre d'œuvre et propriétaire de l'équipement.

En investissant dans cette piscine, le Sivom a pour objectif de permettre au plus grand nombre d'apprendre à nager. "Il y a _encore trop de jeunes, d'enfants, d'adolescents qui ne savent pas nager"_souligne Stéphanie Blanchon. "On espère que ce lieu leur donnera envie d'apprendre. On mettra tout en œuvre pour cela."

Alice Gouabin, directrice de la piscine et Stéphanie Blanchon, directrice du Sivom du Néron (de gauche à droite) © Radio France - Véronique Pueyo

La piscine de Saint Egrève emploie 7 maitres-nageurs, 4 agents techniques et 3 agents d'accueil. Mais sa construction a mis du temps, car elle a fait l'objet d'âpres batailles judiciaires entre ceux qui voulaient urbaniser le parc de Fiancey et ceux qui étaient contre.

Historique

Rappelons que, de 2010 à 2016, la majorité du maire de l'époque, Catherine Kamowski, devenue depuis députée LREM, avait fait voter un PLU pour permettre de construire des bâtiments sur le parc de Fiancey, véritable poumon vert de la commune. En 2016, la justice valide le PLU. Une crèche puis une piscine vont sortir de terre.

Mais pour le nouveau maire de Saint Egrève, l'écologiste Laurent Amadieu -qui a l'époque s'était battu comme habitant contre ce projet d'urbanisation du parc de Fiancey- pas question d'aller plus loin, un nouveau PLU va être voté.