Saint-Émilion : Francis Cabrel vient pour discuter du "langage parlé" autour de la philosophie

Un monument de la chanson française est en Gironde pour parler avec vous de philosophie. Francis Cabrel est à Saint-Émilion ce dimanche après-midi pour tenir une conférence sur le thème du "langage parlé", à 17h à la Salle des Dominicains. Cela dure une heure et il vaut mieux appeler les organisateurs du festival Philosophia pour s'assurer d'avoir une place (06 75 03 06 39). "On ne m'a pas demandé de chanter et ça m'a plu !" lâche le natif d'Agen. Il s'agit de la 14è édition de ce festival qui, cette année, a vu passer des têtes d'affiche comme l'écrivaine Mazarine Pingeot, le cinéaste Arnaud Desplechin. Il a commencé ce vendredi et s'achève ce dimanche à 19h30 avec un concert dégustation.

Francis Cabrel avoue qu'il n'a jamais vraiment lu de philosophie : "Je me suis fait renvoyer de mon lycée en première, et la philo était enseignée en terminale ! Après, je n'ai jamais su par quel bout la prendre." En revanche, il lit beaucoup de littérature française et crée une mélodie pour placer ses mots.