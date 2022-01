Saint-Étienne aura une nouvelle patinoire en 2025

C'est une patinoire aux formes ondulées, couverte de briques blanches, avec de larges baies vitrées, que l'on découvrira dans trois ans. Elle sera construite juste derrière la gare SNCF, rue Colonel Marey dans le quartier du Soleil, un quartier en pleine mutation. Elle sera accessible puisque desservie par la ligne de tramway T3, le bus, et les pistes cyclables.

La future patinoire répond aux exigences environnementales. Elle intègre les énergies renouvelables. Elle sera raccordée au réseau de chaleur. Sa toiture sera végétalisée. Des panneaux solaires et un système de récupération d'énergie lui permettront de couvrir 30% de ses besoins.

Sa première vocation, c'est d'accueillir les familles et les scolaires. Voilà pourquoi elle disposera de deux pistes, une sportive homologuée pour les compétitions, l'autre ludique. Le projet prévoit une tribune de 600 places assises ainsi qu'une centaine de plaes debout. La patinoire aura aussi sa cafeteria.

Les travaux débuteront en septembre 2023. Il faudra attendre septembre 2025 pour chausser les patins et glisser sur la glace. La future patinoire de Saint-Étienne sera ouverte toute l'année et non plus sept mois par an comme c'est le cas aujourd'hui.