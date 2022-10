Saint-Étienne : dans la peau d'un astronaute à la Rotonde

La Rotonde, le centre de culture scientifique de l'École des Mines de Saint-Étienne, propose en ce moment de se glisser dans la peau d'un astronaute au sein de la Station spatiale internationale (ISS). Comme pour chaque exposition de la Rotonde, il s'agit de mettre le visiteur en situation, au travers de modules vidéo et d'ateliers.

Les astronautes formés... à la coiffure !

"On met le public dans la peau d'astronautes et on va voir comment on vit dans l'ISS, comment on mange, comment on dort etc.", résume Alexandre Saffre. Le chargé de médiation scientifique à la Rotonde précise que pour préparer cette exposition, ses collègues et lui ont lu beaucoup de témoignages d'astronautes, et qu'il a été surpris de l'importance des détails à bord de l'ISS. "Par exemple les astronautes ont même une formation de coiffeur avant de partir dans l'ISS, pour se couper les cheveux les uns les autres", raconte-t-il.

Une exposition avec la Cité de l'espace

Au cours d'un des ateliers qui ponctuent l'exposition, on découvre que les cheveux sont capturés par un aspirateur, pour éviter qu'ils ne viennent gêner la vue d'un astronaute ou qu'ils ne se coincent dans le matériel de la station. Au cours d'un autre atelier, le visiteur est amené à passer l'un des tests de base de la NASA, l'agence spatiale américaine, pour le recrutement des astronautes, à savoir deviner, à partir d'une liste d'objets, lesquels il faut absolument, et lesquels il ne faut surtout pas emmener dans l'espace.

Différents modules sont également installés dans la Rotonde, basés sur des témoignages vidéos d'astronautes, pour expliquer leur quotidien à bord de l'ISS. "Ces modules ont été réalisés par la Cité de l'espace à Toulouse, avec l'aide d'astronautes", précise Alexandre Saffre. De quoi amener le visiteur au plus près de l'expérience des astronautes comme Thomas Pesquet, qui apparaît d'ailleurs dans certaines vidéos visibles au sein de l'exposition.