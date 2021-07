Saint-Étienne-de-Montluc : un escape game 100% local pour "sauver la fête des jonquilles"

"Sauvez la fête des jonquilles" : c'est le nom de l'escape game proposé à -Étienne-de-Montluc cet été, après une première saison réussie en 2020. En fait, l'office du tourisme espère avec cette activité faire venir un autre public, souvent familial, pour découvrir le patrimoine local autrement.

On a choisi d'allier ce côté moderne et familial avec le patrimoine

C'est une activité gratuite, proposé tous les mardis de l'été (et seulement le mardi pour des raisons sanitaires). Ce jeu d'évasion dure une heure, et toutes les énigmes sont donc reliées à cette fameuse fête des jonquilles qui se déroule habituellement chaque année. "Ils apprennent des choses sur la commune en s'amusant" explique Christelle Baconnais, qui travaille au service tourisme de la Communauté de communes "Estuaire et Sillon".

Une activité qui vise surtout les touristes locaux, ceux qui habitent dans la région Pays de la Loire ou en Bretagne. Un moyen aussi de faire vivre la fête, annulée cette année en raison de la crise sanitaire.