Saint-Étienne : deux piscines seront ouvertes cet été, les navettes reconduites pour Saint-Victor-sur-Loire

Tout l'été, la piscine de la plaine Achille sera ouverte au public et les piscines d'Yves Nayme ou de Grouchy complèteront en alternance. Les autres seront fermées pour maintenance et réfection.

À Saint-Étienne, la saison estivale commencera le 3 juillet pour les piscines et le 8 pour la station balnéaire de Saint-Victor-sur-Loire avec la mise en place des navettes. Pour ce qui est des piscines, Saint-Chamond et ses vagues rouvrent après plusieurs mois de rénovation. En revanche, Andrézieux-Bouthéon et le Chambon-Feugerolles ferment pour travaux et la piscine de la Talaudière a fermé définitivement ses portes pour incivilités. À Saint-Étienne, deux piscines seront ouvertes pour les mois de juillet et aout, celle de la Plaine Achille (Raymond Sommet) en continu et Grouchy ou Yves Nayme en alternance.

Les plus petites piscines comme Villeboeuf ou la Cotonne ne seront pas ouvertes, c'est parfois un regret des habitants, mais il faut savoir qu'elles sont principalement là pour les besoins des scolaires tout au long de l'année. Il faut donc faire de la maintenance en été et rediriger les baigneurs vers les plus grandes piscines de la ville. Avec une capacité d'accueil d'environ 1500 personnes sur l'ensemble de la ville explique Brigitte Masson, adjointe aux sports à la mairie de Saint-Étienne : "on ne peut pas avoir, une boulangerie, un bureau de tabac, une piscine et un supermarché en bas de chez soi. Le problème c'est que, par exemple, la piscine de la cotonne a une petite fréquentation, cela signifie que si 500 personnes s'y présentent, on ne peut pas les faire rentrer. Donc, il vaut mieux que l'on ouvre les piscines de fréquentation instantanée comme Yves Nayme ou Grouchy. Cela représente environ 1200 personnes, des calculs ont été fait, c'est la fréquentation des piscines stéphanoises à la journée."

Pour Saint-Victor-sur-Loire, la ville et la métropole encouragent les Stéphanois à laisser la voiture au garage. Le parking de la base nautique est trop souvent surchargé. La STAS met en place, comme l'an dernier, une navette (ligne 36) avec deux allers et deux retours dans la journée. Pour éviter les problèmes liés à la promiscuité, le trajet sera plus rapide. Le nombre d’arrêt a été réduit afin de gagner un peu de temps, le bus passera simplement par l’Hôtel De ville, Michon, Roche La molière et le terminus à Saint-Victor-sur-Loire.