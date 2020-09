Saint-Etienne : Franck Thilliez parrain d'une Fête du Livre pas comme les autres

La Fête du Livre de Saint-Etienne sera un rendez-vous forcément particulier au vu des conditions de sécurité imposées par la Covid-19 mais les amateurs de livres à la recherches de dédicaces et de découvertes conserveront leurs habitudes : l’événement aura toujours lieu en cœur de ville et en accès libre mais en respectant sur place des règles de distanciation. L’accès aux auteurs se fera naturellement sous conditions, explique Isabelle Rabineau, la commissaire générale de la Fête du livre : "chaque auteur a sa propre table, son propre siège et est à même hauteur que le public. Il n'y aura pas de problème de projection. Tous les auteurs et le public seront masqués. Les horaires de dédicaces seront bien précis, les auteurs seront peu nombreux dans les stands pour permettre au maximum de public d'entrer. On a travaillé dans la dentelle pour que tout le monde s'y retrouve et que cette Fête du Livre reste une fête".

Cette année le parrain sera l’un des auteurs de polars favoris des Français, Franck Thilliez. Une fierté pour Isabelle Rabineau : "cela fait de nombreuses années que je le convies à la Fête du Livre. C'est un homme très occupé, l'un de nos best-sellers internationaux. C'est un esprit curieux, scientifique dont les livres sont tous d'une précision remarquable. Il présentera également une BD"