Saint-Etienne: l'équipe du Nouveau théâtre Beaulieu reçoit le soutien de Jack Lang

Jack Lang, ancien ministre de la culture a publié une vidéo dans laquelle il témoigne de sa sympathie et se dit prêt à apporter son aide. Le théâtre a été victime d'un incendie criminel le 17 juin dernier.

C'est par le bias d'une vidéo postée sur internet que Jack Lang, ancien ministre de la culture a apporté son soutien à l'équipe de la MJC Nouveau théâtre Beaulieu à Saint-Etienne. Le théâtre a été victime d'un incendie volontaire le 17 juin dernier et depuis aucun travaux de reconstruction n'a été entrepris. "Tous les amis de la MJC Nouveau théâtre Beaulieu, leur combat est bon, réjouissant, prometteur. Je me sens de plein cœur avec vous. J'espère que tout sera entrepris pour cette rénovation parce que vous incarnez un vrai idéal de culture qui entremêle l'exigence artistique et la culture populaire. Je vous donne mon plein soutien, mon amitié et je suis prêt à vous rendre visite sur place quand vous le souhaiterez. Bonne chance, bon combat et bonne réussite" dit l'ancien ministre.

Le soutien de l'ancien ministre de la culture intervient quelques jours avant la venue de l'actuelle ministre de la culture. Françoise Nyssen sera à Saint-Etienne lundi prochain pour l'inauguration de la nouvelle Comédie. Elle a également prévu de rencontrer l'équipe de la MJC Nouveau théâtre Beaulieu.