Saint-Étienne : la Nuit des musées perturbée en raison d'une grève

Les agents municipaux dans le musée de la mine et le musée d'art et d'industrie sont appelés à la grève pour tout le week-end : ils dénoncent une fusion programmée entre les deux structures. La Nuit des musées va donc être chamboulée cette année à Saint-Étienne. La Ville de Saint-Étienne annonce que les animations prévues au musée de la mine sont reportées au dimanche 19 mai.

Et avec ce rapprochement entre les deux musées, les agents soulignent une réduction de leur temps de travail mais aussi d'ouverture au public pour le musée de la mine : une demi-journée de fermeture en plus, le lundi après-midi et une réduction des horaires d'ouvertures le week-end avec un accueil du public à 10h au lieu de 9h actuellement. "C'est une réduction de service qu'on peut offrir au public et c'est dommageable surtout que le musée est bien fréquenté", détaille Thierry Tillon, délégué CGT aux affaires culturelles.

Travailler sur les deux musées en même temps

Pour l'instant, aucune suppression de postes n'est prévue avec ce rapprochement des deux structures. En revanche, les missions des agents ont changées et certains travaillent déjà sur les deux musées en même temps. "C'est redéploiement, mais cela se fait dans un contexte perturbateur pour les agents de travailler sur les deux structures de façon transversales, et ce n'est pas bien visible pour les agents et cela participe aux inquiétudes des agents", continue Thierry Tillon.

La CGT qui lance aussi cet appel à la grève évoque également le statut des fonctionnaires : "Un recours accru voir abusif à des vacataires, qui font les visites et qui sont inscrits dans les plannings de travail et qu'on change tous les deux ans et qu'il faut reformer ensuite. C'est non seulement un non-sens éthique par rapport au statut et un non-sens économique" ajoute Thierry Tillon.

Les agents doivent être reçus par les responsables de collectivités ce jeudi 16 mai dans la matinée pour trouver des solutions : ils espèrent des solutions. Thierry Tillon conclut : "Les équipes ont beaucoup travaillé sur la Nuit des musées et on espère des propositions".