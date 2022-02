Saint-Étienne : la première cinémathèque régionale de France fête ses 100 ans

Elle a fait le bonheur des ciné-clubs et offert de belles séances de cinéma aux petits stéphanois les jeudis après-midis : la Cinémathèque de Saint-Étienne célèbre son centenaire depuis le début de l'année.

C'est le premier équipement de ce type en France, même si la première cinémathèque du pays est en fait le service cinématographique des Armées pour filmer la première guerre mondiale.

Cinéma à l'école : le département de la Loire précurseur

L'aventure commence d'abord à l'attention des écoliers et des instituteurs : la filmathèque pédagogique rebaptisée office du cinéma éducateur achète et distribue des films pour illustrer les leçons de géographie, de formation professionnelle ou d'hygiène. Des projecteurs manuels débarquent du coup dans les écoles de Saint-Etienne, puis dans d'autres établissements ligériens. "En cela, le département de la Loire est vraiment précurseur, très en avance sur ce phénomène de l'entrée du cinéma dans les écoles de la IIIe République", souligne Antoine Ravat, responsable des archives à la Cinémathèque de Saint-Étienne.

Le ciné-journal, un trésor unique en France

Le premier directeur de la cinémathèque stéphanoise est d'ailleurs un directeur d'école : Eugène Reboul, choisi pour ses talents de photographe puis formé par un cinéaste de renom.

Il se retrouve dès 1926 derrière la caméra car la mairie lui demande de réaliser un ciné journal. "Comme il existe un journal d'actualités nationales, on se dit pourquoi ne pas faire la même chose au niveau local", raconte Anaëlle Chevalier, en charge de la valorisation du ciné-journal.

Eugène Reboul a ainsi fixé sur des milliers de mètres de pellicule toutes sortes d'évènements : la célébration des cent ans du premier chemin de fer français entre Saint-Etienne et Andrézieux, une manifestation du Front populaire, les funérailles d'Antoine Durafour, des scènes de rue, des départs en colonies de vacances ou encore des rencontres sportives. "Aucune ville de province n'a été autant filmée durant l'entre-deux-guerres", précise Antoine Ravat.

Une "valeur patrimoniale nationale" reconnue par le Centre national du cinéma qui a restauré et numérisé les six heures d'images à partir de 2014. L'aide de la Drac a ensuite permis de faire du montage et de sonoriser ces images muettes avec l'enregistrement d'extraits d'articles de La Tribune Républicaine, un des principaux quotidiens stéphanois au début du XXe siècle.

A l'occasion du centenaire, la plupart des projections de la cinémathèque sont précédées de programmes courts nourris de ces archives. Et deux séances leur sont entièrement consacrées, le mercredi 2 mars à 14h30, puis le mardi 29 mars, à la même heure.

Depuis les années 1990, la cinémathèque municipale est nichée au rez-de-chaussée de la médiathèque de Tarentaize, après avoir été successivement, rue du président Wilson (sous la mairie) jusqu'en 1937, puis rue de la Résistance et surtout, à partir des années 1970 au fond de la cour du 8, place de l'Hôtel-de-Ville.

Toutes les séances sont toujours gratuites, la catalogue toujours aussi riche, sachant que la cinémathèque se concentre notamment sur la sauvegarde des films amateurs.