Saint-Étienne : le cinéma Le Méliès va faire peau neuve cet été

Saint-Étienne, France

Ouvert 2006, c'est l'heure de changer de visage pour Le Méliès : des petits travaux sont déjà en cours, avant une grosse phase de changement prévue pour le mois de juillet. Le cinéma du centre-ville de Saint-Étienne va donc fermer un étage du 1er au 17 juillet ensuite ce sera tout l'établissement jusqu'au 31 juillet.

L'intérieur du cinéma va être complètement modifié : "On va changer les ascenseurs, parce que même pour la montée, on va essayer de faire quelque chose de rigolo, les halls d'accueil vont être complètement changés, et les salles aussi, on va changer tous les fauteuils", annonce Pierre-Marie Claret, le gérant du cinéma. Avec des spécificités dans les salles : une dizaine de loveseat, des fauteuils pour deux personnes vont être installés dans les grandes salles et 5-6 dans les petites salles.

Mais attention, pas question de se sentir "comme à la maison" au Méliès pour Paul-Marie Claret : une séance de cinéma, c'est le moment pour le gérant de se sentir ailleurs et de déconnecter de la réalité. "Au contraire, le cinéma, c'est tout sauf la maison. On n'a pas son portable, on n'a pas le bruit de son frigo, on n'a pas ses enfants, son chien ou son chat ! Nous l'expérience cinéma telle qu'on la conçoit au Méliès, c'est entrer en contact avec l'oeuvre".

Une nouvelle expérience au cinéma

Pour autant, ces travaux se concentrent sur le confort et l'esprit de cocooning dans l'établissement. Le nouveau visage de ce cinéma d'art et d'essai sera raccord avec l'univers du café, dans un style art déco : "Dans l'idée, ce sont des matières chaudes, mais avec des cassures dans les couleurs, c'est l'inverse du rococo. Ce sont vraiment des choses assez sobres mais qui soient chaleureuses", explique Paul-Marie Claret. Actuellement, les projets sont à l'étude, avec notamment la création des motifs pour les nouvelles moquettes. Ce seront majoritairement des entreprises et des artisans ligériens qui travailleront sur ces travaux, un choix important pour le gérant. Au total, une enveloppe de 520 000 euros est prévue.

Le gérant tient à souligner que ces travaux ne sont pas une montée en gamme : si l'intérieur du Méliès sera d'un autre standing, l'idée c'est de proposer un nouveau voyage dans le cinéma. "L'ambition, c'est se dire qu'on se donne les moyens de refaire cette salle parce qu'on espère donner au goût d'une manière différente au cinéma, que le spectateur se sente bien et qu'il ait envie de parler de cette expérience, du film qu'il a vu et de l'endroit où il était."

En attendant les travaux de rénovation, le cinéma Le Méliès est ouvert aux horaires habituels, avec une programmation de marque dans quelques jours : des films sélectionnés au festival de Cannes vont être projetés à Saint-Étienne.