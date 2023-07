Saint-Étienne : le duo Terrenoire prépare son festival avec les enfants du quartier

Terrenoire, c'est un quartier de Saint-Étienne, un groupe de musique, et bientôt, un festival , lancé par le duo de chanteurs Raphaël et Théo Herrerias . La première édition aura lieu les 16 et 17 septembre au château de la Perrotière à Saint-Étienne . Avec ce festival, les deux frères ont à cœur de créer une grande fête chez eux, pour leur quartier et avec ses habitants. Ils sont d'ailleurs en train de composer une chanson pour l'occasion avec les enfants du centre social de Terrenoire, L'Arlequin. L'enregistrement a eu lieu, ce jeudi, au musée de la mine.

Mettre en valeur le quartier

Raphaël et Théo Herrerias sont venus avec un micro. Mais aujourd'hui, les stars ce ne sont pas eux, mais bien les enfants du centre social. Répartis en petits groupes, la soixantaine d'enfants âgés entre six et dix ans scandent le nom de leur quartier sur les consignes du duo Terrenoire, accompagné de Brique Argent et Fils Cara, deux autres artistes stéphanois.

La musique composée à partir de ces enregistrements accompagnera une parade à travers Terrenoire, jusqu'au château de la Perrotière, en ouverture du festival . Les deux frères l'ont appelée la parade des ancêtres. "L'idée c'est de mettre en avant les enfants et leur histoire, explique Raphaël Herrerias, l'aîné du duo. Terrenoire a un passé ouvrier, un passé de migration incroyable, avec plein de gens qui sont venus d'ailleurs. C'est le cas de mes frères et moi, avec des origines espagnoles et siciliennes. Et ici, il y a plein d'enfants dont les ancêtres sont Polonais, Portugais, Algériens".

Pour écrire la chanson, Raphaël Herrerias a d'abord demandé aux enfants de lui raconter les histoires de leurs parents et de leurs grands-parents. "On voit qu'on est dans des quartiers où les gens ont des histoires extraordinaires. Ça définit cette identité stéphanoise qui n'est pas seulement une identité d'ici, mais qui est aussi un mélange de plein de cultures différentes. On avait envie de mettre ça en avant dans notre festival".

"C'est super valorisant pour les enfants de Terrenoire"

Et cela donne des paroles qui racontent tout l'attachement au quartier, à ses histoires et à son métissage : "Nous marchons sur le quartier. Ouais, ouais, écoutez-nous chanter. Terrenoire a mélangé nos peaux. Terrenoire nous a cassé le dos. Et sur nos cartes d'identité, y'a toute la Méditerranée".

Après l'enregistrement, Théo Herrerias, du groupe Terrenoire, montre aux enfants comment il va composer la musique sur son ordinateur. © Radio France - Marie-Astrid Guégan

Les enfants se prennent au jeu sous le regard rempli de fierté de Lydie Delorme, la coordinatrice enfance-jeunesse du centre social L'Arlequin. "C'est super valorisant pour les enfants de Terrenoire de participer à ce projet d'envergure. Ils se donnent à fond, ils s'amusent, ils sont investis, décrit Lydie Delorme. C'est aussi une super occasion de leur faire découvrir autre chose, parce que ce n'est pas forcément le genre de musique qu'ils écoutent".

Une joyeuse déambulation ouverte à tous

Maintenant que l'enregistrement est terminé, les enfants sont impatients de défiler dans leur quartier : "Ça va être amusant de parcourir tout Terrenoire. Et vous pouvez venir voir ce qu'on va chanter !". Les enfants, déguisés et munis de dessins représentant leurs parents et leurs grands-parents, inviteront même tous ceux qui le souhaitent à se joindre à cette joyeuse déambulation.

A l'affiche du festival, il y a aussi une programmation musicale alléchante : November Ultra, et surtout, des artistes locaux : Fils Carra, Brique Argent, Felower, la rappeuse Nayra, le DJ Grande Fête. Il y aura aussi un tournoi de foot organisé avec l'ASSE, une médiathèque en plein air et l'orchestre de l'Union musicale de Terrenoire.

Le Festival de Terrenoire recherche encore des bénévoles : quelques dizaines de volontaires pour monter les scènes, les bars, distribuer des flyers. Ils priorisent les personnes habitant Saint-Étienne ou les environs.

