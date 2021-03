Saint-Étienne : le FIL à son tour occupé par des intermittents du spectacle

En écho aux mobilisations en cours et aux théâtres déjà occupés à Paris et à Pau notamment, le collectif des intermittents et précaires de la Loire vient de commencer une occupation du FIL, salle de concert à Saint-Étienne. Ils étaient une dizaine ce mercredi soir.

Le mouvement d'occupation des lieux culturels s'amplifie. Après le théâtre de l'Odéon et de la Colline à Paris, de la Comédie Française, du Théâtre national de Strasbourg, c'est au tour de la salle de concert Le FIL, à Saint-Étienne dans la Loire, d'être occupée, par une dizaines de manifestants.

Derrière cette action, des membres de la CGT Précaires et du CIP 42, le collectif des intermittents et précaires de la Loire, bien présents déjà la semaine dernière lors de la marche funèbre pour la culture dans les rues de la ville. Ce soir, ils tenaient une assemblée générale au sein du lieu et prévoient d'ores et déjà d'autres actions ce jeudi 11 mars.

Parmi leurs revendications, une prolongation de l'année blanche pour les intermittents, l'arrêt complet de la réforme de l'assurance chômage, ainsi que des aides au secteur de la culture.