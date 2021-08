Saint-Étienne : le groupe Terrenoire en concert gratuit ce dimanche dans le quartier de leur enfance

À Saint-Étienne, Terrenoire à la fête tout ce week-end. L'amicale laïque du quartier souffle ses 90 bougies ! L'anniversaire est célébré dans le parc du château de la Perrotière. Avec un temps fort ce dimanche après-midi : trois concerts dont celui du groupe Terrenoire, le duo qui a grandi dans le quartier avant de former un groupe et lancé son propre label en 2017.

Terrenoire fait manifestement la fierté des Terranéens même si beaucoup l'ont découvert comme une majorité de Français avec la publicité réalisée par un grand distributeur en hommage aux soignants mobilisés contre le Covid avec le morceau "Jusqu'à mon dernier souffle", qui a cartonné sur les réseaux sociaux en décembre 2020. "On connaissait seulement cette chanson et puis on les a vus à la télé sur la 2. On a beaucoup aimé", racontent Annie et Corinne très touchées que "ces gars de chez nous ait gardé le nom du quartier".

Leur succès "nous enchante. Ils reviennent d'une tournée en Albanie", relève Marcel Bernon, le président de l'amicale laïque de Terrenoire. Lui qui a connu Théo et Raphaël Herrerias tout gamins, quand justement ils venaient s'amuser à la Perrotière. "Marcel Bernon criait et nous courrait après quand on avait douze ans parce qu'on faisait de sacrées bêtises dans le parc dont il était le gardien !", se souvient amusé Théo. "Il y a quelque chose de magique à revenir ici, souligne le musicien. Ce cadre nous a tellement nourri, ça va être génial ! C'est une joie absolue".

Une chanson avec Bernard Lavilliers

Autre réjouissance à venir : la sortie du prochain album de Bernard Lavilliers, vraisemblablement cet automne, auquel Terrenoire a participé. L'enregistrement d'un titre a eu lieu en juillet. "On a composé ce morceau pour Bernard et ensuite on a co-écrit cette chanson. Mon frère et lui ont chacun leurs couplets et ça parle de Saint-Étienne. Ils incarnent deux personnes qui n'ont pas le même trajet, ni le même âge. C'était très beau !", confie Théo.