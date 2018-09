Saint-Etienne a obtenu il y a deux ans le label "Bibliothèques numériques de référence." En plus de nombreuses activités autour du numérique et du livre, la médiathèque de Tarentaize propose 15 liseuses à l'emprunt. Un service qui attire, même si les lecteurs ont parfois du mal à passer le pas.

Saint-Étienne, France

Dans quelques semaines, on verra des livres partout dans les rues de Saint-Etienne, pour la 33ème Fête du livre. Des vieux, des neufs, format poche ou pavé de centaines de pages, de quoi séduire tous les férus de lecture.

200 livres numériques à télécharger

Depuis deux ans, la ville a fait le pari d'entrer dans l'ère du livre 2.0 : Saint-Etienne a reçu le label "Bibliothèques numériques de référence." Ainsi dans les bibliothèques de la ville, on développe les activités qui lient le livre et le numérique, mais surtout : 15 liseuses sont à disponibles à l'emprunt, et une banque en ligne de près de 200 livres à télécharger a été mise en place.

Pourtant, dans les rayons de la médiathèque de Tarentaize, les habitués ne lâcheraient le papier pour rien au monde. Pour Marcel, le nez plongé dans une BD : "Pour moi, le livre, c'est du papier ! Je connais les liseuses ... mais ça ne me fait pas envie !"

Le livre numérique facilite la lecture pour les malvoyants et les dyslexiques

D'autres son moins catégoriques, mais tout de même, difficile de passer le pas. Pourtant, pour François Marin, le directeur de la médiathèque, le livre numérique a de nombreux avantages : "Vous pouvez l'emprunter 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et puis quand on a une liseuse, on dispose en fait d'une bibliothèque portative ! Vous avez une petite tablette de 200 grammes avec l'équivalent de plusieurs centaines de livres."

L'un des arguments forts en faveur du livre numérique : il rend la lecture accessible aux personnes malvoyantes ou dyslexiques par exemple, grâce à des caractères et polices spéciaux. Certains livres numériques peuvent même être lus par un lecteur de livres audio.

Même s'ils sont plutôt discrets à la médiathèque - sûrement car ils empruntent depuis chez eux - les lecteurs numériques sont bien là à Saint-Etienne : en ce moment, les 15 liseuses sont empruntées.