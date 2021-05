Saint-Étienne : le Mégarama Jean-Jaurès méconnaissable pour son déconfinement

Pas sûr que les Stéphanois reconnaissent l'ancien cinéma Alhambra. L'établissement de dix salles installé à l'angle des rues Praire et Dormoy, a été racheté à l'été 2020 (avec le cinéma Camion rouge place Chavanelle) par le groupe Mégarama. Mais il n'a fonctionné que quelques semaines sous sa nouvelle enseigne, entre deux confinements. Depuis l'automne toutefois, le cinéma qui donne sur la place Jean-Jaurès n'est pas resté endormi. Au contraire. D'importants travaux y ont été engagés, à hauteur de cinq millions d'euros.

Projection laser et fauteuils en cuir

"On a tout changé : la moquette, les fauteuils "rocking" c'est-à-dire inclinables, vous avez une projection laser dans les trois grandes salles, vous avez un nouveau comptoir de vente, un nouveau hall plus lumineux... c'est un nouveau cinéma", résume Christophe Trichard, le directeur des cinémas Mégarama Jean-Jaurès et Chavanelle (l'ancien Camion rouge).

Ces travaux étaient planifiés, mais ils n'auraient pas été menés aussi rapidement si le cinéma stéphanois n'avait pas été fermé plusieurs mois en raison de la crise du coronavirus. "Faire les travaux avec le cinéma ouvert c'était difficile, alors je me suis dit que c'était peut-être une opportunité", sourit Jean-Pierre Lemoine, qui malgré ses 90 ans, est toujours à la tête du groupe Mégarama. Ce passionné de cinéma est fier de la technologie proposée dans ses quelques 300 salles en France, mais aussi au Maroc ou en Espagne. "En cabine vous n'avez pas de projectionniste, tout est commandé par ordinateur, là vous êtes sûr que les séances commencent à l'heure", cite-t-il en exemple. Il y a aussi les écrans géants et le laser, qui offre plus de contraste et une meilleure luminosité, explique Jean-Pierre Lemoine.

Les trois grandes salles sont équipées de fauteuils en cuir. © Radio France - Tifany Antkowiak

Neuf euros maximum la séance

Au cinéma de la place Jean-Jaurès, le confort a aussi été privilégié, avec des fauteuils en cuir dans les trois grandes salles. Un supplément d'1,50 euro est appliqué pour une séance dans l'une de ses salles qui sont équipées de la technologie laser. Le ticket standard est vendu 7,50 euros. Le tarif réduit est à 6,50 euros et 5,50 euros pour les moins de 16 ans.

Pour le deuxième cinéma Mégarama de Saint-Étienne, celui de la place Chavanelle, il n'y a pas eu de travaux pour l'instant. Seule l'enseigne a changé. Ce deuxième établissement devrait proposer une programmation différente du cinéma de la place Jean-Jaurès, "plus art et essai", indique la direction, mais aussi plus de séances en version originale. Alors que l'établissement de la place Jean-Jaurès veut se positionner sur une offre plus familiale et autour des blockbusters.