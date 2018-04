Saint-Étienne, France

Les températures sont devenues très agréables ces derniers jours, le printemps est vraiment en train de s'installer et les jardiniers se préparent plus que jamais pour mettre de nouveau la main à la terre. Depuis ce samedi la Fête des plantes bat son plein au Parc de l'Europe de Saint-Étienne. Quasiment 70 exposants qui se retrouvent autour de la nature et en direction des jardiniers donc mais aussi des familles avec des ateliers pour les enfants, des spectacles et de quoi manger.

Dès ce samedi matin, beaucoup de visiteurs. L'an passé il y en avait eu 18 000 pour déambuler entre les différents stands pour obtenir les conseils du moment. On peut aussi s'exercer, à commencer par les plus jeunes qui essaient une plante en pot. Un peu plus loin un bucheron en pleine sculpture sur bois. A deux pas, une dégustation de sirops artisanaux. Il faudra attendre un peu pour que le printemps s'installe définitivement mais cette Fête des Plantes nous en donne un avant gout très agréable.