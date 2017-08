Saint-Étienne : le Puits Couriot, l'été c'est pas la mine !

Ambiance transats, boissons fraiches, soleil et concerts tout l'été au Puits Couriot. Une idée pour passer un moment durant ces vacances en centre-ville. .

Pas toujours facile de trouver un coin agréable pour passer le temps durant les vacances en plein centre-ville ! L'un des lieux les plus agréables à Saint-Étienne se trouve sans doute au pied du puits Couriot, derrière la gare du Clapier. Une grande étendue qui prend vie durant l'été les mercredi, vendredi, samedi et dimanche avec une guinguette, des animations et des concerts.

Reportage au Puits Couriot

Le programme de l'été au Puits Couriot à retrouver ici