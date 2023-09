Saint-Étienne : les premières esquisses du projet de Galerie nationale du design dévoilées

Il ne reste plus qu'une semaine avant la fin de la 4e édition de la France Design Week, un événement national pour mettre en lumière le design. Saint-Étienne aussi veut promouvoir cet art grâce à la Galerie nationale du design.

L'an dernier, lors de la 3e édition de la France Design Week, Emmanuel Macron avait confirmé l'implantation de cette galerie à Saint-Étienne.

Un projet estimé à plus de 60 millions d'euros qui doit voir le jour en 2025 et qui a pour ambition d'être un lieu unique en France. Marc Chassaubéné, vice-président de Saint-Étienne Métropole et président de l'établissement public de coopération culturelle la Cité du design, veut faire de la Cité du Design un point d'intérêt majeur de la ville de Saint-Étienne : "En 2025. Tout va changer ici puisque finalement, ces bâtiments qui sont vides une grande partie de l'année, vont tous être occupés. L'idée, c'est de faire de ce quartier un véritable lieu de destination. Il y aura assez d'offres culturelles pour permettre aux gens de rester plus d'une journée et donc de dormir sur le site. On est aussi dans le quartier créatif avec le Zénith, avec la Comédie de Saint-Etienne et le Fil."

Le siège de la Cité du design va déménager à la place on y trouvera un grand hôtel thématique, lié très fortement au design. La Galerie nationale du design présentera des œuvres majeures, mais racontera surtout l'histoire de la naissance du design.

700 mètres carrés d'exposition disponibles

Si la métropole de Saint-Étienne compte déjà un musée d'art moderne, la Galerie nationale de design ne sera pas un doublon selon Joris Thomas, chargé de mission. Pour lui, ce projet est complémentaire à ce musée "qui a l'une des plus grandes collections de design en France, sauf qu'en raison de l'étroitesse des murs, le design est très peu montré et donc la Galerie nationale du design permettra de combler ce manque. On va pouvoir montrer en permanence des collections patrimoniales, pas seulement du musée de Saint-Étienne mais aussi du Centre Pompidou, du Mobilier national, mais aussi des musées un peu plus méconnus, comme le musée de Saint-Quentin-en-Yvelines."

Les visiteurs auront accès à une grande exposition annuelle sur 700 mètres carrés. Pour voir à quoi va ressembler le quartier de la Cité du design en 2025, le Mixeur propose une visite en 3D avec des casques de réalité virtuelle.