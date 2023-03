Saint-Étienne : les statues de l'Hôtel de Ville ont changé de couleur !

Il n'y a pas que les humains qui peuvent se refaire une beauté ! Les deux statues qui ornent l'Hôtel de Ville de Saint-Étienne viennent tout juste d'être entièrement rénovées. Elles ont passé 6 mois à se faire dorloter pour revenir comme neuves. Une rénovation qui ne passe pas inaperçue puisqu'elles ont changé de couleur ! Elles sont désormais gris foncé.

ⓘ Publicité

La Métallurgie et La Rubanerie, ce sont leurs noms, représentent les deux sources de prospérité de la ville de Saint-Etienne. Leurs dimensions sont à la hauteur de la symbolique : 2m70 et plus de 3 tonnes de fonte de fer bronzée. La première statue a été inaugurée en 1872, la seconde trois ans plus tard, en 1875.

Et en 150 ans elles en ont vu ! Elles ont vécu l'apparition du tramway dans le centre ville, deux guerres mondiales et puis pas moins de 31 équipes municipales.

Quatre rénovations nécessaires

En 1949, une première rénovation est nécessaire à cause de la pluie qui a détérioré les premières couches des structures et créé des infiltrations. Trois autres vont suivre dans les années 70, 90 et 2010 où elles passent d'ailleurs de la couleur grise à vert menthe, cuivre oxydé pour les professionnels. C'était alors une couleur similaire à celle de la State de la Liberté.

Ensuite place aux conflits sociaux, les idoles sont arrosées de peintures ou taguées lors des manifestations contre la loi travail en 2016 et des gilets jaunes en 2018.

Finalement, elles sont aujourd'hui repeintes en gris foncé ; prêtes à affronter leur prochain bain de foule dès la semaine prochaine lors des manifestations du 7 mars contre la réforme des retraites.