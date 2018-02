C'est une vente originale qui attend les férus d'enchères ce jeudi 15 janvier, à l'étude de Me Frédéric Brossat : une quarantaine d'affiches de Mai 68, sérigraphiées dans les universités parisiennes, certaines mêmes sous les presses des Beaux-Arts. Des morceaux d'histoire moderne exceptionnels.

Saint-Étienne, France

Presque cinquante ans après Mai 1968, une vente exceptionnelle se prépare à Saint-Etienne, à la salle des ventes de Me Frédéric Brossat, commissaire priseur de la Société Stéphanoise d'Enchères : une quarantaine d'affiches sérigraphiées, sorties par milliers des universités parisiennes au plus fort de la mobilisation. "C'était une révolution culturelle et politique ! raconte le commissaire priseur, enthousiaste. J'avoue que dérouler ces affiches, ça amène du frais ! C'est vraiment plaisant à organiser comme vente."

Des dessins rares, souvent anonymes

Des slogans "La police vous parle tous les soirs à 20h - ORTF", des casques de policiers, des toits d'usines ... tous les symboles de la révolte sont là. Il est plutôt rare de retrouver des affiches comme celles-ci, puisqu'elles étaient placardées sur les murs, et donc irrécupérables.

Me Frédéric Brossat, commissaire priseur de la vente, avec une affiche qu'il considère comme très représentative de l'époque. © Radio France - Noémie Philippot

Elément précieux pour l'authentification : le tampon "Atelier Populaire, ex Ecoles des Beaux-Arts" sur certaines de ces affiches, mais beaucoup sont anonymes : "C'est une des particularités de Mai 68, explique Christian Jean-Pierre, l'assistant du commissaire priseur. L'idée, c'était d'être révolutionnaire jusqu'au bout, en ne signant pas le dessin."

Un mystérieux donateur stéphanois

C'est un habitant de Saint-Etienne qui a connu les événements de 1968, et qui a ramené ces affiches de Paris qui les a confié à la salle des ventes. Impossible de savoir qui il est, mais Christian Jean-Pierre le garantit : _"_Ces affiches ont été près du front ! Je peux vous assurer que ce n'est pas un CRS à la retraite qui les a ramenées, ça, c'est sûr !"

Mise à prix : de 40 à 120 euros

Ces sérigraphies sont en bon état, conservées soigneusement sous plastique, mais pas encadrées : "C'est une valeur en moins par rapport à des affiches qui seraient entoilées", explique Me Frédéric Brossat. Les mises à prix vont de 40 à 120 euros, et selon le commissaire, elles devraient être vendues au maximum à 200 euros.

Où ? 435 Boulevard Louis Neltner, Saint-Etienne - Derrière le Parc sportif de Méons.

Quand ? Exposition à partir de 9h30 jeudi 15 février. Début de la vente à 19H15.