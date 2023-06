Saint-Étienne : November Ultra et un bel échantillon de la scène stéphanoise au premier Festival de Terrenoire

November Ultra est venue à Paroles et Musiques en mai dernier.

La plupart de ses dates aux Etats-Unis affichent complet, elle était à Paroles et Musiques : November Ultra chantera dans le parc du château de le Perrotière durant le 3e week-end de septembre, celui du lancement du festival de Terrenoire , le rendez-vous musical porté par le duo Terrenoire, les frères Herrerias , natifs de ce quartier de Saint-Étienne. Autre douceur rafraichissante au menu des 16 et 17 septembre : Enchantée Julia, entre néo soul et R'n'B.

Sont aussi annoncés sur cette première édition : des purs produits locaux comme Felower, la Brique Argent (repéré par le Printemps de Bourges) et Le Fils Cara mais aussi la rappeuse Nayra et le DJ Grande Fête.

La billetterie propose des billets valables les deux jours de festival pour 25 euros . Le ticket pour une seule journée est à 15 euros (8 euros pour les enfants de moins de 12 ans).