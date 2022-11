Saint-Étienne se met à l'heure de Noël : programme complet des festivités

A un peu plus d'un mois de Noël, la traditionnelle grande roue est de nouveau sur la place de l'hôtel de Ville devant la soixantaine de chalets du marché de Noël. Il n'y a pas de grandes nouveautés cette année, mais la municipalité espère voir plus de stéphanois dans les rues et les allées du marché de Noël puisque cette année, il n'y a plus de restriction, ni de pass sanitaire liés au COVID et pas de manifestation non plus, comme celles des gilets jaunes en 2018 et 2019.

Place de l'Hôtel de Ville

L'ouverture du marché de Noël et de la grande roue est le mercredi 23 novembre et jusqu'au 31 décembre (60 chalets environ, dont 9 nouveaux commerçants de produits locaux) avec deux espaces de restauration. Les spectacles de rue de Noël débutent le samedi 28 novembre. La mairie propose aussi des afterwork musicaux entre 18h30 et 20h les vendredis 2, 9, 16 et 23 décembre.

Place Dorian

L'Atelier du Père Noël et sa boîte aux lettres seront installés dès mercredi 23 novembre.

Place Jean Jaurès

Le petit train propose un circuit dans le centre-ville de Saint-Étienne. La municipalité remet aussi en place le Lutin Park et la patinoire notamment.

Festivités de la Sainte-Barbe

Le départ du défilé est prévu place Jean Jaurès à 18h samedi 3 décembre. Le feux d'artifice sera tiré le Chevalement et le carreau de la Mine. Détails sur le site de la Sainte-Barbe.

Course nocturne de Noël : la Sainté City Run

La 7e édition de cette course nocturne prendra le départ de la place Chavanelle le samedi 10 décembre. Plusieurs formats de courses au programme : 6 kilomètres open, 6 kilomètres chrono (certificat médical obligatoire), 12 kilomètres (certificat médical obligatoire) chrono et la course Kids. Détails sur saintécityrun.com.

Détails des festivités de Noël sur le site de mairie : Un Noël 2022 étoilé à Saint-Étienne.