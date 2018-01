Saint-Étienne, France

Des bonbons géants, des machines à bonbons et à barbe-à-papa, tout est fait pour éveiller la curiosité des enfants, et solliciter leurs cinq sens. C'est le but de l'exposition "Les bêtises de Berlingot", qui vient d'ouvrir ses portes à La Rotonde à Saint-Etienne, ce mercredi 10 janvier.

Mathilde Boistard, la médiatrice, raconte aux enfants l'histoire de Berlingot, un confiseur dont les sens sont mélangés, et qui ne retrouve plus la recette de son bonbon préféré. A travers cinq ateliers, la vue, l'odorat, le goût, le toucher, et l'ouïe dans une moindre mesure, des petits visiteurs sont sollicités. Ils récoltent des indices pour aider Berlingot à refaire ses bonbons. Tout en s'amusant, ils apprennent comment leur sens peuvent les guider dans leur alimentation, et pas uniquement pour manger des bonbons !

Je dirai moins souvent non à mon assiette, je mangerai des trucs que j'ai jamais goûté." Enzo, vient de découvrir "Les bêtises de Berlingot."

Les parents sont aussi convaincus : "Cela leur permet de comprendre ce que c'est que le goût, explique Stéphane, papa d'Enzo qui vient de terminer la visite. Très souvent, ils disent "on n'aime pas" avant même d'avoir goûté." Alors pour lui, cette exposition c'est peut-être un début de moment moins compliqués à table ... C'est en tout cas ce que semble promettre son fils, Enzo, _"Je trouve ça super cool_. Je dirai moins non à mon assiette, je mangerai des trucs que j'ai jamais goûté."

Cette exposition est visible seulement pour la deuxième fois en France. La Rotonde la loue au centre culturel Sciences Animation de Toulouse.

Une exposition à découvrir jusqu'au 27 juin 2018

Où ? La Rotonde, Centre de culture scientifique, technique et industrielle de l'Ecole des Mines de Saint-Etienne, 158 cours Fauriel.

Quand ? Les mercredis après-midi, de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30, et pendant les vacances scolaires de 10h à 12h, de 14h à 15H30 et de 16h à 17h30 pour les familles. Pour les groupes, du lundi au vendredi. Réservation obligatoire au 04.77.42.02.78

Combien ? 4 euros par personne.