Saint-Étienne, France

"C'est excitant de résumer la vie d'un artiste avec les objets qu'il a la plupart du temps choisis lui-même", confie en souriant Eric Tandy, le commissaire de l'exposition "Bowie Odyssée. Un peu plus de 600 objets en rapport avec David Bowie sont exposés dans le bâtiment 243 de la Cité du Design.

Parmi les objets à découvrir, des pièces rares, comme l'acte de naissance de l'artiste. © Radio France - Octavie Couchard

L'exposition occupe tout l'espace du bâtiment, preuve de son importante. Toute la vie de David Bowie est retracé, et en liaison avec les tendances de chaque époques. Bien évidemment, il sera possible de retrouver la discographie du célèbre artiste, grâce à un juke-box de Radio France avec tous les morceaux de Bowie qui sont passés sur les ondes.

Mais ce qui rend cette exposition si exceptionnelle, c'est toute la partie élaborée grâce à l'aide de collectionneurs, qui ont emmené tous les objets ayant trait à Bowie qu'ils possédaient. "On va trouver des photos, avec des tirages originaux très rares, des affiches de toutes les époques, donc 50 ans d'affiches, il y a _des objets assez rigolos et parfois rares, comme l'acte de naissance original de David Bowie_, les partitions sur papier... Ce sont des objets exceptionnels, jamais vus et jamais montrés", détaille Eric Tandy.

Des collections par passion

Deux collectionneurs ont permis à cette exposition de prendre forme : Yves Gardes et Jean-Charles Gautier, présenté comme l'un des plus grands collectionneurs de David Bowie dans le monde. Ils ont tous les deux apportés une partie de leur collection à la Cité du Design pour la faire découvrir au grand public.

Yves Gardes, l'un des collectionneurs est ligérien, il habite à Rive de Gier. Il collectionne les objets sur David Bowie depuis les années 80, et surtout les disques. Impossible de quantifier sa collection, comme il est impossible pour lui de dire qu'il possède la discographie complète de l'artiste : "C'est impossible parce qu'un 45 tours est un titre qui est pressé pour un pays, la France, la Belgique, l'Italie, l'Inde... Et le label va changer, la petite étiquette qui se trouve au centre du vinyle, et il y a aussi des variations de pochettes. Donc on ne peut pas tous les avoir", raconte ce collectionneur passionné.

Yves Gardes collectionne essentiellement les vinyles. © Radio France - Octavie Couchard

Et sur la Loire, il trouve son bonheur : "On en trouve dans les magasins de disque, comme Mélody Musique, il y a une convention situé à la bourse du travail, sinon je vais à Lyon, sur Paris, sur Marseille, et ensuite en Hollande, c'est le plus loin où je suis allé !" C'est la première fois qu'Yves Gardes expose ses objets.

L'exposition ouvre ses portes au grand public dès le mercredi 3 octobre 2018, et jusqu'au samedi 13 octobre 2018. Au programme : des conférences autour de David Bowie et des représentations musicales. L'entrée est gratuite, sauf pour les concerts.