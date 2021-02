Saint-Félicien : ville étape du tour de France en 2022 ?

Dans un courrier adressé ce lundi au patron du tour de France, le président du département de l'Ardèche, le maire de Saint-Félicien et le président de l'Ardèchoise ont officiellement demandé que le village soit ville étape en 2022.

Le président du conseil départemental de l'Ardèche Laurent Ughetto en avait déjà parlé à Christian Prudhomme lors du passage du tour en Ardèche en septembre dernier. Une discussion informelle à propos de Saint-Félicien : pourquoi ne pas retenir le village ardéchois pour une arrivée ou un départ d'étape en 2022 ? Et Christian Prudhomme n'avait pas dit non.

Saint-Félicien, capitale de l'Ardèchoise

Saint-Félicien, 1200 habitants a quelques atouts : et le principal, c'est l'Ardéchoise. Chaque année cette course cyclosportive rassemble près de 15 000 cyclistes amateurs. Elle fêtera ses trente ans en 2022. Une étape du tour de France ce serait donc l'occasion de célébrer cet anniversaire. Le président de l'Ardéchoise, Gérard Mistler a d'ailleurs co signé ce courrier au patron du tour. Le maire de Saint-Félicien est confiant.

Pour moi, c'est aussi un rêve de gosse . Yann Eyssautier, maire de Saint-Félicien.

Dans le courrier les signataires développent tous les atouts du village et notamment la capacité à accueillir des grands événements même si l'Ardéchoise ce n'est pas le tour de France.

Comme chaque année, c'est en octobre prochain que l'on connaîtra le parcours du tour de France 2022.