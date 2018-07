Le gros atout du complexe saint-gaudinois : son pentaglisse et son toboggan.

Haute-Garonne, France

À Saint-Gaudens, jusque là pour aller se rafraîchir l'été, en dehors des sites naturels, il fallait aller à Muret ou à Tarbes. Ou tenter le bassin municipal. Mais à 42 ans, l'ancienne piscine était devenue désuète et représentait surtout un vrai gouffre financier pour la ville. Ses tuyaux hors d'âge faisait perdre des quantités d'eau ahurissantes. Décision a donc été prise de la transformer en site d'eau ludique. Après dix mois de travaux, le complexe a ouvert début juillet.

Le bassin de 25 mètres avec 1m50 de profondeur. © Radio France - Bénédicte Dupont

La barre des 3.000 entrées en dix jours dépassée

L'été dernier, la piscine n'avait attiré que 8.700 baigneurs sur tout l'été. En dix jours d'ouverture, le nouveau complexe a déjà enregistré 3.000 entrées. Les familles apprécient la pataugeoire et les jeux pour enfants, la présence de trois maîtres-nageurs, les adolescents adorent le pentaglissse et le toboggan. "Franchement, j'en ai eu pour 17 euros à cinq, c'est très correct. Et puis l'aspect ludique, avec des jeux, ça manquair vraiment ici", nous dit Stéphanie une Toulousaine revenue en famille chez ses parents pour les vacances.

Sous le vieux dôme seront construis à partir de 2020 un nouveau bassin et un espace détente. © Radio France - Bénédicte Dupont

Un complexe pour les Commingeois mais aussi les voisins de l'Ariège et des Hautes-Pyrénées

Anthony, habitant de Bergerac en vacances chez sa soeur, est même stupéfait "Pour une ville comme Saint-Gaudens (NDLR : 11.300 habitants), je trouve ça presque grandiose. Ma ville est à peu près deux fois plus grosse, et on n'a pas de piscine à toboggans".

Ça fait 20 ans que les administrés nous réclament une piscine digne de ce nom. Y compris nos voisins du Couserans et des Hautes-Pyrénées qui nous envoient maintenant leurs écoles. Mais les élus ont repoussé le projet car il est d'envergure, c'est vrai. — Eric Heuillet, adjoint au maire chargé des sports

Le projet a coûté 3,4 millions d'euros, subventionné à moitié par l'Etat, l'Europe, la Région, le Département, la Communauté de Communes. La ville de Saint-Gaudens doit donc payer un emprunt 80.000 euros annuels sur 20 ans. "Le gaspillage d'eau nous coûtait 60.000 euros par an, donc dans un sens, on s'y retrouve", glisse l'élu. En 2020, le complexe accueillera un nouveau chantier, sous son dôme historique. Le bassin sera refait à neuf, et sera développé un espace-détente avec jacuzzi.

Tarifs : 4 euros adulte, 2.50 euros enfant, gratuit pour les moins de trois ans.