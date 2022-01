Pics Studio, un studio de tournage de film à Saint Gély du Fesc en 2024

La commune de St Gély du Fesc devrait accueillir d'ici 2 ans un grand complexe de studios de cinéma sur trois hectares. Le projet, baptisé Pics Studio, est un véritable pôle de création cinématographique qui pourrait employer jusqu'à un demi millier de personnes.

Des studios de tournage, sur 30.000 mètres carrés, mais aussi des ateliers de décors, des studios de post-production et même une école de cinéma.

Il est porté par un promoteur immobilier, le groupe GGL, mais défendu aussi par la commune de St Gély et par la société Occitanie Films, la structure qui gère et accueille les nombreux tournages dans la région. La concertation publique autour de ce projet est sur le point de s'achever.

Marin Rosenstiehl, responsable de la commission du film à Occitanie Films était l'invité de France Bleu Hérault ce lundi

L'idée est de pouvoir récréer des extérieurs en intérieurs grâce aux trucages numériques

Saint Gély du Fesc pourrait devenir un petit Hollywood à la française d'ici deux ans 2024 ?

Le projet, pour l'instant essentiellement, est concentré sur l'aspect studio, les boîtes, le bâti, les intérieurs. Il faut quand même s'imaginer qu'aujourd'hui, les moyens de production ont considérablement évolué, c'est à dire qu'on peut de plus en plus facilement récréer des extérieurs en intérieur à travers des trucages numériques. Il y a des nouvelles technologies qui sont celles des écrans LED qui sont de grands panneaux LED, un peu comme vos écrans de télévision LED, mais en très haute définition, et de très, très grands formats qui permettent d'incruster des images et de pouvoir au sein de ces incrustations réintroduire des images de décors naturels d'extérieur. On pourra réintroduire aussi bien la place de la Comédie que le Pic Saint Loup . Mais tout ça tourné en intérieur.

Mais alors, question pourquoi ici ? Ça pourrait se faire ailleurs ?

Ça pourrait être très naturellement de se faire ailleurs. Et d'ailleurs, il y a d'autres projets en France aujourd'hui qui sont en train de se développer, mais il se trouve que en Occitanie, on a cette chance à Montpellier d'avoir deux aménageurs très importants qui sont le groupe Spag et le groupe GGL, qui sont propriétaires du terrain de Saint-Gély et qui entretiennent d'excellentes relations très étroites avec la commune de Saint-Gély du Fesc. Ils ont vu émerger l'implantation des séries quotidiennes de télévision (Un si Grand Soleil, Demain nous Appartient ...), et ils ont compris qu'il y avait effectivement un déficit de studios en France , un vrai retard.

Et comme on a une terre où on tourne beaucoup en extérieur, l'idée, c'est de pouvoir aussi avoir des intérieurs ici, ce qui évite d'avoir à voyager pour les productions, d'avoir à faire les quatre coins de la France. En fait, on aurait tout à portée de main ?

C'est ce qu'on appelle le "all inclusive", c'est à dire optimiser un maximum, rationaliser, avoir tout sur un même lieu, ne pas avoir à se déplacer, ne pas être tributaire de la météo. Et puis aujourd'hui, avec les contraintes sanitaires aussi, c'est un facteur nouveau. Et de pouvoir tout rationaliser et industrialiser au sein d'un même lieu, c'est un gain de temps et d'économies pour dans la fabrication d'un film.

Alors sur ces 30 000 mètres carrés , il y aurait des studios, mais aussi des ateliers de décors, des studios de post-production et même une école de cinéma ?

Pour l'instant, il y a des rapprochements qui sont faits avec différentes écoles. Pour l'instant, les mieux positionnés, c'est le groupe ArtFx avec tout ce qui est trucages et effets spéciaux. Et ça va être déterminant justement pour la création d'images qu'il faudra incruster sur les tournages.

Le projet a été très bien accueilli localement

On en est où précisément de ce projet ? Il y a une concertation publique qui est en cours. Quel accueil vous a été réservé ?

L'accueil a été formidable. La commune de Saint-Gély du Fesc a organisé deux réunions de concertation publique qui se sont extrêmement bien déroulées. Les habitants avaient des préoccupations d'ordre environnemental, sur la fréquentation aussi, sur le trafic routier. Les porteurs de projet sont extrêmement à l'écoute et très bienveillants pour que ce projet puisse parfaitement s'intégrer, puisse à la fois contribuer au développement économique de Montpellier nord et de cette partie là du territoire, tout en amenant pas de nuisances. Et que le projet en lui même puisse très bien s'intégrer dans l'environnement et dans le paysage.

2024, c'est demain, quel est aujourd'hui le pourcentage de chance que ça se fasse ?

C'est un projet déjà très bien engagé parce que le groupe GL Spag, est à la fois propriétaire du terrain et va financer intégralement le projet sur des fonds privés. Ceci étant dit, rien n'est jamais gagné. Le projet est très bien engagé pour se créer et se mettre en place après le grand défi est d'ordre national et même international puisque c'est un projet qui va entrer en concurrence avec l'Angleterre, avec les grands studios anglais, avec l'Allemagne, avec l'Espagne, qui ont des studios magnifiques et qui ont une longueur d'avance. Après, il va falloir trouver les films aussi et intéresser aussi des plateformes Netflix, Disney, tout ça. Toutes ces nouvelles plateformes qui tournent également en studio pour les faire venir jusqu'à St Gély du Fesc

Les tournages en Occitanie : l'an dernier ce sont 43 films qui se sont tournés en Occitanie à travers toute la région, ce qui représente plus de 3000 jours de tournage, ce qui place la région Occitanie en deuxième place en matière d'attractivité pour les tournages après l'Ile de France.