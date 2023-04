Saint-Gély-sur-Fesc inaugure une nouvelle salle de spectacle intercommunale

Quarante nouvelles places, un système son et lumière entièrement neuf, tout a été repensé pour accueillir au mieux les artistes et le public. L'ancienne salle, l'espace culturel Georges Brassens, avait été construite dans les années 80. "On était déjà professionnels mais on faisait un peu de bricolage aussi. Désormais on entre dans une nouvelle ère", confie Philippe Leclant, adjoint au maire de Saint-Gély-du-Fesc en charge de la Culture et de la Communication.

Un nouveau centre culturel au Nord de Montpellier

L'offre culturelle de l'Hérault continue de se diversifier et n'est désormais plus concentrée à Montpellier. Pour renforcer son offre, la communauté des communes du grand Pic Saint-Loup a donc décidé de se doter d'une nouvelle salle de spectacle. "Au Nord de Montpellier, il manquait un équipement culturel comme celui-ci. C'est maintenant chose faite !", se réjouit Philippe Leclant.

Au programme, de la musique, mais aussi du théâtre, des spectacles de danse moderne et contemporaine... Avec cette nouvelle salle, Saint-Gély-du-Fesc renforce le programme de sa septième saison culturelle. Ouverte depuis le 18 mars, elle a déjà accueilli un récital de chants corses et un concert de jazz. "Les deux premiers concerts ont affiché complet. Ça montre bien que l'équipement répond à une véritable demande", explique l'adjoint à la culture.

L'autre nouveauté, c'est une billetterie entièrement dématérialisée. Il est désormais possible d'acheter ses places directement sur internet sur le site www.ladevoiselle.com