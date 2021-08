Saint-Georges-Buttavent : la première édition du festival L'Envers du décor annulée à cause du pass sanitaire

Le pass sanitaire découragent de nombreux organisateurs de d'événements : c'est le cas du gérant de la brasserie L'Arborescence, Jean-François Guihery à Saint-Georges-Buttavent, près de Mayenne. Il a décidé d'annuler la première édition de son festival l'Envers du décor, car il craignait de ne pas avoir assez de spectateurs pour pouvoir rémunérer ensuite les artistes.

Report du festival à l'été prochain

Le festival devait avoir lieu les vendredi 20 août et samedi 21 août directement au petit bois de la brasserie L'Arborescence. Deux soirs de concert étaient prévus avec six artistes et de la musique africaine, de la fanfare punk, de la soul et de la chanson française au programme. Jean-François Guihery se dit "affecté" par cette décision mais il ne voyait pas comment revoir l'organisation du festival avec la prise en compte du pass sanitaire. Le festival est donc reporté à l'été prochain.