Saint-Georges sur la Prée : la bibliothèque recherche des objets de la seconde guerre mondiale

De 1940 à 1943, la rivière le Cher servait de frontière entre la zone Nord de la France, occupée par les Allemands et la zone Sud, dite libre, avant que les allemands ne la franchissent pour occuper tout le pays à partir de fin quarante-deux.

L'association souhaite recréer l'ambiance de cette période 40-43. Les vêtements, les uniformes, voire les armes démilitarisées, mais aussi les documents administratifs sont les bienvenus.

ⓘ Publicité

Dominique Héron-Faucheux, présidente de la bibliothèque de Saint-Georges sur La Prée © Radio France - Michel Benoit

Cette histoire n'est pas très lointaine, mais la recherche reste compliquée : " Pour l'instant, quelqu'un nous prête un masque à gaz, explique Dominique Héron-Faucheux, présidente de l'association de la bibliothèque de Saint-Georges sur la Prèe. Mais ce n'est pas facile de mettre la main sur des objets de cette époque. Les habitants du village ont des réticences à mettre en valeur des objets qui leur rappellent une époque douloureuse pour leur famille. Certains ont gardé tout ça dans des greniers et ils n'arrivent pas toujours à les retrouver. Quelqu'un nous a promis un ausweis mais elle ne sait plus où il est ! "

Edmond Soulah, un habitant de St-Georges sur La Prée, a été honoré après-guerre pour avoir fait franchir la ligne de démarcation à des clandestins © Radio France - Michel Benoit

Saint-Georges sur la Prée est le village natal de Maurice Renaudat, une grande figure locale de la résistance, décédé cet été. L'association proposera notamment une balade théatralisée pour mettre à l'honneur le rôle des passeurs qui faisaient franchir la ligne de démarcation à des clandestins pour échapper aux autorités allemandes. D'où cet appel pour une barque typique de l'époque : " On cherche depuis plusieurs mois sur Vierzon mais on n'aboutit pas, regrette Jean-Marc Duguet, maire de St-Georges sur la Prée. Je lance donc un appel notamment du côté du Loir et Cher. Je suis certain qu'il en existe encore. On ira la chercher si quelqu'un nous en propose une et on la raménera évidemment une fois que cet événement sera passé."

Les livres traitant de cette période sont également les bienvenus. © Radio France - Michel Benoit

Une foire aux livres sur la seconde guerre mondiale, entre autres, sera aussi organisée. N'hésitez pas à vous rapprocher de la bibliothèque de Saint Georges sur la Prée .