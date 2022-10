Saint-Germain-du-Puy : la colonie agricole pénitentiaire au coeur d'un parcours touristique

La deuxième plus importante colonie agricole pénitentiaire de France se trouvait dans le Cher à Saint-Germain-du-Puy. Environ 5.000 enfants sont passés par la colonie agricole pénitentiaire du Val d'Yèvre de 1847 à 1924, c'est d'ailleurs cette colonie qui est à l'origine de l'essor de la commune.

Un parcours de quatre kilomètres vous permet depuis quelques jours de marcher sur les traces de ces gamins, tout en découvrant une zone humide. Une balade touristique qui allie patrimoine historique et environnemental.

Un groupe de passionnés d'histoire locale est à l'origine de ce parcours historico-touristique © Radio France - Michel Benoit

Séparer les enfants des détenus de droit commun

Au départ, la vision de son créateur, Charles Lucas, était plutôt humaniste. Il voulait séparer les enfants, des détenus de droits commun dans les prisons et leur proposer un meilleurs avenir explique Serge Borderieux, spécialiste du sujet puisqu'il a consacré un livre sur la question en 1988. "La maxime de Charles Lucas était l'amendement de l'enfant par la terre et l'amendement de la terre par l'enfant. C'était une sorte d'apprentissage puisque beaucoup de métiers étaient présents sur la colonie : maréchal-ferrant , boulanger, forgeron... Les enfants allaient à l'école, travaillaient aux champs ou à assécher les marais dans la journée et retournaient en cours le soir. Certains ont pu décrocher le certificat d'études."

Charles Lucas, à l'origine de cette colonie agricole pénitentiaire. Un QR code vous permet d'accéder à des commentaires audio © Radio France - Michel Benoit

Un basculement en 1872 à la mort du fondateur des lieux

Mais Charles Lucas meurt et la colonie est transférée à l'Etat, c'est là que les conditions de vie se sont vraiment dégradées, à partir de 1872 : "On a alors perdu la notion de solidarité et de groupe. La discipline a été renforcée, les sanctions ont été plus dures, les privations également. On ne peut pas parler pour autant de bagne, car les enfants (ndlr : de huit à 20 ans), certains condamnés pour des larcins, ou simplement abandonnés ou confiés par leurs parents à la colonie, n'étaient enfermés. Ils étaient au grand air, sans barreau, sauf s'ils faisaient éventuellement l'objet d'une sanction puisqu'il y avait une prison sur la colonie. "

L'ancienne infirmerie de la colonie, reconvertie en habitation aujourd'hui. © Radio France - Michel Benoit

La colonie a permis l'assèchement des marais et cela a bénéficié au bourg de Saintt-Germain du Puy : "La commune a pu louer les terrains ou les vendre. Avec cet argent, elle a bâti l'église, le presbytère, l'école et la mairie." Beaucoup de bâtiments de la colonie subsistent, rachetés et transformés en habitations par des particuliers.

C'est méconnaissable aujourd'hui : "Ici , on se trouve au cœur de ce qui était autrefois la cour d'honneur, mais aujourd'hui, il y a des routes, des haies, des maisons" décrit Chantal Piron, secrétaire du groupe de passionnés. "On a fait des panneaux explicatifs et on peut retrouver la boulangerie de la colonie, la maison du directeur au cœur d'un parc de huit hectares, l'infirmerie, la maison d'accueil où se trouvait d'ailleurs la prison. C'est cette maison, habitée par un particulier qui a laissé les barreaux aux fenêtres."

Une petite grenouille vous guide aux intersections sur ce parcours de quatre kilomètres © Radio France - Michel Benoit

Seize lutrins et sept jalons vous guident et vous informent sur ce parcours : "C'est une balade très agréable sur des chemins verdoyants" ajoute Chantal Piron. "Le parcours vous emmène jusqu'à l'étang communal, l'étang de la sablette." La colonie pénitentiaire a fermé en 1924 : elle s'étendait sur 450 hectares.