Saint-Gilles-Croix-de-Vie : ces vacanciers qui viennent pour la première fois

C'est le début des chassés croisés des vacances d'été, et ce dimanche, les conditions de circulations sont meilleures qu'hier, puisque Bison futé voit vert dans le sens des départs et des retours. Pour les vacances d'été, la Vendée reste l'un des départements préférés des Français. D'après le site PAP Vacances, les plages vendéennes sont d'ailleurs dans le top 5 des destinations choisies pour juillet-août.

Même si la Côte d'Azur reste largement plébiscitée par les Français pour les vacances, la Vendée est dans le top 5 des destinations phares. - PAP Vacances

Pour changer du littoral souvent bondé de la Côte d'Azur, quoi de mieux que l'océan Atlantique. Nombreux sont les vacanciers qui, ce samedi matin, foulent la plage de sable fin de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, au nord-ouest de la Vendée. Pour certains, c'est une première.

Je n'avais pas un très bonne image de la Vendée avant de venir, mais le climat est finalement très agréable

"Je suis agréablement surprise, confie Djamila, qui habite dans le Val-d'Oise, en région parisienne. Arrivée ce vendredi avec sa famille pour une semaine à Saint-Gilles, elle n'était jamais venue en Vendée. "Pour moi, la Vendée, c'est le froid. Je n'en avait pas forcément une bonne image. Mais maintenant que j'y suis, je trouve que le climat est finalement très agréable." Avec son fils Nadim, 18 ans, ils partent habituellement en Algérie ou dans le sud de la France. "On cherchait un endroit qui change de d'habitude, explique Nadim derrière ses lunettes de soleil. La mer, c'est un bon choix, surtout cette année, parce que la chaleur du sud peut parfois être étouffante."

Besoin d'océan et de grands espaces

Un bon choix aussi pour Sarah, infirmière de 46 ans. Cette grenobloise a l'habitude des plages vendéennes mais ne connaissait pas celle de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. "J'avais envie d'océan et de grands espaces, explique-t-elle. Je suis venue ici parce que des amis m'ont dit que c'était très joli, et ils ont bien raison ! En plus de cela, nous ne sommes pas les uns sur les autres, il y a de la place, c'est vraiment agréable et reposant."

Tellement reposant que parmi ceux qui ont testé l'an dernier, certains sont revenus cette année, comme Patrick et Arlette, originaires de Reims. "On est bien accueillis, ici", confie Patrick. "J'étais au marché, ce matin, et j'ai trouvé les gens très sympathiques. Il y a des plages magnifiques, très grandes, et la baignade est vraiment un plaisir. Avec ma femme Arlette, nous reviendrons sûrement l'année prochaine, et on en profitera pour visiter une autre région."

Patrick et Arlette n'ont pas encore fait leur choix, mais savent déjà que cette nouvelle destination sera en bord de mer. Selon un récent sondage Ipsos, 65% des Français confient privilégier le littoral pour leurs vacances d'été.