Saint-Gilles lance son concours d'affiches pour la Féria de la Pêche et de l'Abricot.

Aura-t-elle lieu ? St-Gilles croise les doigts ! En attendant, la mairie lance d'ores et déjà son concours d'affiches pour la Feria de la Pêche et de l’abricot 2021 ?

La date de la Feria de la Pêche et de l’abricot 2021 est choisie! La 25eme édition (bis) aura (normalement) lieu du vendredi 20 au dimanche 22 août et la ville de Saint-Gilles (Gard) relance le concours d’affiches qui lui permettra de l’illustrer. Alors, artistes de tous horizons, à vos pinceaux, crayons, appareils photo et tablettes graphiques ! :Le concours doit déterminer quelle image sera choisie pour illustrer la 25e édition du rendez-vous taurin et festif de la ville de Saint-Gilles cette année.

Nouveauté 2021 : accessible jusque-là aux seuls peintres, le concours se modernise cette année et s’ouvre à toutes les techniques graphiques et numériques. Parce qu’un infographiste ou un photographe peuvent également être des artistes, le concours leur est désormais ouvert (dans le plus pur respect du droit à la propriété intellectuelle, lire attentivement le règlement)