Saint-Herblain : "On nous prend pour des cons" lâche le directeur du Zénith après les annonces du ministère

Il a beau être en vacances, le directeur du Zénith de Nantes-Métropole ne décolère pas après le communiqué publié mardi soir par le ministère de la Culture affirmant que les spectacles de plus de 5.000 personnes pourront être autorisés, à compter du 15 août, par les préfets en respectant certaines conditions sanitaires. Pour Denis Turmel, "c'est tout simplement de la communication et de l'enfumage. On nous prend pour des cons". A l'arrêt depuis le 15 mars dernier, le Zénith de Nantes-Métropole doit reprendre ses activités le 4 septembre prochain avec le concert de Matt Pokora.

Pour Matt Pokora, nous avons vendu 5.500 billets assis et numérotés. Du coup, pour de bonnes raisons, on nous oblige toujours à mettre un siège de distanciation entre deux personnes. On fait comment. On accepte seulement les 3.000 premiers. Économiquement, c'est impossible - Denis Turmel

Denis Turmel Copier

Tous les concerts de l'automne menacés

Le Zénith de Nantes-Métropole a programmé trois concerts en septembre. Matt Pokora le 4, Matthieu Chedid alias M le 19 et Thérapie Taxi le 26. Mais le directeur Denis Turmel est loin d'être optimiste. "En l'état, il est impossible de tenir les spectacles prévus à l'automne. Les producteurs sont actuellement dans le flou le plus total. Le gouvernement doit communiquer aux alentours du 24 août sur une évolution ou pas des mesures sanitaires. Nous, on a un spectacle le 4 septembre. On demandait de la visibilité. Ce n'est pas sérieux" conclut-il.