Saint-Hilaire : des habitants se mobilisent pour rouvrir la station de ski fermée depuis deux saisons

Ils y sont allés à coups de pierre et de cisailles, jusqu'en haut des pistes. Près de 70 personnes se sont mobilisées, surtout des habitants du village, ce dimanche après-midi pour remettre d'aplomb la station de ski de Saint-Hilaire-du-Touvet. Leurs tâches du jour : retirer les grosses pierres et tailler les racines qui pourraient gêner les futurs skieurs. La station de ce petit village perché en haut de la vallée du Grésivaudan est fermée depuis 2021, faute de financement de la part des collectivités territoriales. Rajoutez à cela un funiculaire qui ne fonctionne plus depuis décembre 2021, et vous obtiendrez des habitants impatients de voir leur station à nouveau opérationnelle.

Avec un robinet de financement coupé par les pouvoirs publics, ils veulent faire tourner la station, lorsque la neige le permettra, avec des bénévoles pour faire fonctionner trois voire quatre des cinq téléskis de Saint-Hilaire. Objectif : faire ça gratuitement. Il faut dire que l'attachement des habitants à leurs pistes est grand : la plupart y ont appris à dévaler les pistes, certains y ont travaillé comme dameurs ou encore moniteurs de ski. Ils espèrent que la station pourra rouvrir la saison prochaine après deux saisons de sommeil.

Objectif : retirer le plus de grosses roches possible pour éviter qu'un skieur en percute la saison prochaine. © Radio France - Cédric Hermel

Une grande partie du village s'est mobilisée pour remettre en état les pistes. © Radio France - Cédric Hermel

Quelques habitants du village veulent faire revivre la station de Saint-Hilaire, en sommeil depuis deux saisons. © Radio France - Cédric Hermel